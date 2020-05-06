Нацисты из концлагеря Маутхаузен зарабатывали на смерти заключенных

Нацисты в концлагере Маутхаузен зарабатывали не только на рабском труде заключенных, но и на их гибели. Родным умерших они предлагали выкупить справку о смерти.

Сопредседатель центра «Холокост», профессор РГГУ Илья Альтман рассказал РИА «Новости», что концентрационный лагерь построили на базе гранитных каменоломен в 1938 году. Он стал центром целой системы лагерей Маутхаузен-Гузен. По всей стране в ней насчитывалось 49 филиалов.

Узников нацисты принуждали к каторжным работам на каменоломнях. Люди трудились больше 12 часов, начиная с раннего утра и до семи-восьми вечера. Ослабевших, уставших или больных отправляли на смерть.

Маутхаузен, подчеркнул Альтман, был одним из самых прибыльных в системе концлагерей. Если заключенный был подданным рейха, то нацисты зарабатывали даже на его гибели. Близким погибшего они рассылали циничные письма с предложением получить справку о смерти родственника за 0,72 марки.

«Ваш сын (муж, отец) был болен, находился в госпитале, ему оказывалась всевозможная медицинская помощь, но, к сожалению, эта помощь не помогла, и он умер. Выражаем Вам наше искреннее соболезнование», — процитировал профессор текст стандартного письма.

Если первыми заключенными Маутхаузена были особо опасные уголовники, то потом его начали использовать как концлагерь для содержания опасных для нацистского режима политических заключенных.

С 1941 года в концлагерь поступали военнопленные и евреи из разных европейских стран. Всего узниками Маутхаузена было порядка 335 тысяч человек. В нем казнили более 122 тысяч заключенных, из них свыше 32 тысяч — советских граждан.

6 мая 1945 года в концлагерь вошли американские войска, потом его передали в советскую зону оккупации.