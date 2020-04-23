Уголовное дело о геноциде возбудили из-за массовых убийств в концлагерях Карелии

Следователи возбудили уголовное дело о геноциде из-за массовых убийств мирных граждан в Карелии в годы Великой Отечественной войны. Жертвами объявили не менее восьми тысяч человек.

«Установлено, что после вторжения в Карело-Финскую ССР командованием оккупационных войск и оккупационной администрацией было создано не менее 14 концентрационных лагерей, предназначенных для содержания этнического русского населения, условия проживания, нормы питания и трудовой повинности в которых носили несовместимый с жизнью характер», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Регион был оккупирован в течение 1941–1944 годов. За это время в концентрационных лагерях побывали около 24 тысяч человек, из них восемь тысяч погибли. В СК добавили, что более семи тысяч военнопленных были зарыты живьем, умерщвлены в газовых камерах и расстреляны.

По информации СК, в Карелии живут больше двух тысяч бывших узников финских концлагерей, которые попали под оккупацию, когда были детьми. Они являются «непосредственными свидетелями зверств немецко-финских захватчиков».

Официальный представитель СК Светлана Петренко подчеркнула, что преступления, основанные на идеях человеконенавистничества и расового превосходства не имеют срока давности.

Бывшие узники сами попросили СК привлечь виновных к ответственности. Свои подписи под заявлением поставили Валентина Мошникова, Тамара Кардаш, Ленина Макеева и Галина Чапурина.