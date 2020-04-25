Финский историк оправдал создание концлагерей в Карелии в годы войны

Историк Антти Лайне заявил, что удивлен действиями СК России, возбудившего уголовное дело о геноциде в связи с массовыми убийства жителей Карелии в ходе оккупации региона финскими войсками во время Великой Отечественной войны.

В интервью газете Ilta-Sanomat он заявил, что Россия хочет сделать из финнов фашистов, и разыскивает доказательства их преступлений, чтобы заново переписать историю.

Журналист издания сообщил, что финны гораздо лучше немцев относились к местному населению, так как из 83 тысяч жителей у 41 тысячи были финские корни. К ним, разумеется, относились гораздо лучше, чем к русским.

Антти Лайне заявил, что созданные в Карелии концлагеря не могут считаться лагерями смерти, так как русских туда сгоняли не для того, чтобы уничтожить, а во избежание расширения партизанского движения к которому они могли примкнуть. Историк считает, что действия финнов нельзя приравнивать к массовым убийствам мирного населения гитлеровцами.

По мнению историка, смертность в лагерях для интернированных лиц на территории оккупированной Восточной Карелии была значительно выше среди остальной части населения региона потому, что 1942 год был неурожайным, и в Финляндии не хватало продовольствия.

По данным Следственного комитета РФ, в годы войны финские оккупанты создали 14 концлагерей. Из 24 тысяч содержавшихся там русских погибли восемь тысяч человек. Свыше семи тысяч военнопленных были задушены в газовых камерах, расстреляны и закопаны живьем.