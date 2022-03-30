Националисты обстреляли Михайловку и Пантелеймоновку в ДНР

Украинские националисты нанесли удар по населенным пунктам Михайловка и Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике. Об этом в Telegram-канале сообщил Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня ДНР.

Всего суммарно ВСУ выпустили 12 снарядов калибром 122 миллиметра. Предположительно, огонь вели из населенного пункта Троицкое.

Также утром СЦКК ЛНР сообщил, что Луганск подвергся обстрелу со стороны нацистов из ракетного комплекса «Точка-У». О последствиях пока ничего не сообщается.

Накануне в Стамбуле прошел очередной раунд переговоров между Россией и Украиной. Руководитель делегации РФ Владимир Мединский сообщил, что они прошли конструктивно.