Украинская армия выпустила ракету комплекса «Точка-У» по Луганску. Об этом заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел: в 05:25 со стороны Северодонецка выпущена ракета „Точка-У“ по Луганску», — сказано в сообщении организации в Telegram-канале.

Несколькими днями ранее представительство ЛНР в СЦКК заявило, что ВСУ выпустили «Точку-У» на населенный пункт Ровеньки. Обстрел зафиксировали вечером 26 марта. В результате него два жилых дома на улицах Рабочей и Артема были разрушены.