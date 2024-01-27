Мир 27 января 2024, 22:44 Нацгвардия Техаса перебросила тяжелую бронетехнику на границу с Мексикой Нацгвардия Техаса перебросила на границу с Мексикой танки Abrams и БМП M2A2 Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency / Global Look Press

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В Сети появилось видео из Техаса, на котором тяжелая военная бронетехника следует по направлению к границе с Мексикой. Ролик выложил в Telegram-канале ведущий Владимир Соловьев.

«Национальная гвардия Техаса перебрасывает бронетехнику на границу с Мексикой. На платформах боевые танки M1A1 Abrams и БМП M2A2 Bradley», — подписал журналист видеоролик.

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На кадрах, снятых из автомобиля на железнодорожном переезде, мимо следует состав, полностью загруженный боевой бронированной техникой. Помимо танков и БМП, на платформе видно другие специализированные автомобили.

Ранее губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что пойдет на конфликт с федеральными властями, отстаивая безопасность границы страны. В штате продолжат возводить заградительные барьеры на границе с Мексикой. В случае необходимости губернатор штата Оклахома Кевин Ститт готов направить в Техас национальную гвардию.