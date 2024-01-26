Мир 26 января 2024, 23:43 Губернатор Техаса заявил, что готов конфликтовать с правительством из-за ситуации на границе Губернатор Техаса Эбботт заявил о готовности к конфликту по ситуации на границе Freepik

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Губернатор Техаса Грег Эбботт выразил готовность к вероятному конфликту с федеральным правительством Америки из-за ситуации с демонтажем заграждений около границы с Мексикой. Об этом он сказал в беседе с журналистом Newsweek Такером Карлсоном.

«В случае если это маловероятное событие действительно произойдет, мы готовы пойти на то, чем мы занимались в течение последнего месяца, а именно: возводить эти барьеры», — заявил он.

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По его словам, в штате продолжат расширять размеры возводимых заградительных построек. Чиновник выразил уверенность, что ситуация разрешится, когда следующий президент США вступит в должность и «обеспечит безопасность границ». Таким образом Эбботт намекнул на республиканца Дональда Трампа, который намерен участвовать в гонке за пост главы государства.

Ранее в газете Financial Times заявили, что помощь Украине со стороны США «повисла на волоске». Этому поспособствовала победа Дональда Трампа на праймериз в Нью-Гемпшире и кокусе в Аризоне.