Мир 27 января 2024, 02:12 Губернатор Оклахомы выразил готовность направить нацгвардию в Техас Губернатор Оклахомы Ститт выразил готовность направить нацгвардию в Техас Freepik

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Губернатор штата Оклахома Кевин Ститт выразил готовность направить в Техас национальную гвардию из-за проблем на границе с Мексикой. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

«Абсолютно точно… я уже поговорил со своим генералом [Томасом] Мансино… мы будем на связи с губернатором [Техаса Грегом] Эбботтом», — заявил Ститт.

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Губернатор штата Флорида Рон Десантис также не исключил возможность оказания поддержки Техасу. Он отметил, что президент Джо Байден не может контролировать гвардию штата.

Ранее Эбботт выразил готовность к возможному конфликту с федеральным правительством США из-за ситуации с демонтажем заграждений около границы с Мексикой. Губернатор заявил, что готов и дальше возводить заградительные барьеры для зашиты штата.