Нацбаты для борьбы с «украинской преступностью» начали создавать в Польше | 360°

Мир 21 октября 2022, 17:11 Нацбаты для борьбы с «украинской преступностью» начали создавать в Польше Unsplash

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В польском Люблине создан первый нацбат для борьбы с «украинской преступностью». Об этом сообщило издание «РОССИЯ 2.0» в своем Telegram-канале.

В Польше давно уже растут антиукраинские настроения. Теперь польские националисты стали призывать местных жителей присоединяться к патрулированию улиц. Они расклеивают по Люблину листовки, в которых напрямую обращаются к украинцам с призывом отправляться домой.

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Ранее стало известно, что владелец ресторана Le Cosy Montparnasse в Париже Алекс Баша выдворил из своего заведения двух украинских женщин. Причина — хамство, невоспитанность и отказ что-либо заказывать. Женщины воспользовались туалетом, сменили столик (попросили с розеткой), но когда к ним уже в третий раз подошла официантка и попросила сделать заказ, они просто сказали: «Мы украинки». Официантка спросила: «И что?», и начался скандал.

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В произошедшем пытается разобраться мэр Парижа. Его очень удивил тот факт, что ресторатор, выгоняя хамок, сказал им: «Да здравствует Путин!».