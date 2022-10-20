«Да здравствует Путин!» Менеджер выгнал двух украинок из ресторана в Париже | 360°

Мир 20 октября 2022, 05:22 «Да здравствует Путин!» Менеджер выгнал двух украинок из ресторана в Париже Менеджер ресторана Cosy Montparnasse в Париже выгнал украинок, которые сходили в туалет РИА «Новости»

Читать 360tv в

Управляющий ресторана Cosy Montparnasse в Париже выгнал из заведения двух украинок, которые воспользовались туалетом, но впоследствии так и не сделали заказ. По словам мужчины, они нарушили правила. Об этом он сказал в интервью телеканалу BFM.

К посетительницам неоднократно подходила официантка и просила сделать заказ. Когда разгорелся конфликт, одна из украинок достала телефон и стала писать негативный отзыв о Cosy Montparnasse.

Реклама

«Мне все равно, украинки они или нет, мы всех принимаем. Они просто не хотели ничего заказывать, да еще и заставили персонал тратить на них время, когда зал был полон клиентов», — пояснил управляющий.

Реклама

Ранее мэр Парижа Жан-Люк Ромеро-Мишель был удивлен перепалкой менеджера и украинок. Но больше всего его возмутило поведение управляющего, сказавшего вслед женщинам: «Да здравствует Путин!». Он потребовал объяснений от владельцев Cosy Montparnasse.

Ранее американские СМИ заявили о поддержке президента России Владимира Путина своими гражданами. По мнению издания Washington Post, россияне сплотились вокруг главы государства из-за давления Запада.