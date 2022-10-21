Парижский ресторатор объяснил, почему прогнал из заведения двух украинок | 360°

Мир 21 октября 2022, 09:04 Парижский ресторатор объяснил, почему прогнал из заведения двух украинок РЕН ТВ: двух украинок выдворили из ресторана в Париже за устроенный ими скандал YouTube

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Двух украинских женщин владелец ресторана Le Cosy Montparnasse в Париже Алекс Баша выдворил из своего заведения за устроенный ими скандал, за хамство, невоспитанность, за отказ что-либо заказывать. Об этом он рассказал телеканалу РЕН ТВ.

Ресторатор объяснил, что именно тогда произошло. В ресторан зашли две женщины, одной на вид 50 лет, другой 18–20, скорее всего, мать и дочь. Они вошли и спросили, где туалет. Алекс Баша сказал им, что нужно будет что-нибудь заказать, и те пообещали взять напиток.

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Вернувшись из туалета, они заняли столик, а подошедшей официантке сказали, что еще ничего не выбрали. Ничего не заказали женщины и когда официантка подошла во второй раз. Потом они попросили другой столик, внутри ресторана и у розетки, где они снова не стали делать заказ, только сказали: «Мы украинки». На это официантка только пожала плечами и еще раз спросила про заказ. Женщины на это устроили скандал.

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Тут уже они решили уйти и отказались от предложения взять что-нибудь на вынос. Женщины заявили хозяину, что в его заведении ужасный сервис и плохие условия, угрожали ресторану негативной рекламой, заявляли, будто «отвратительный персонал» им нахамил.

Выйдя из себя Алекс Баша сказал: «Да здравствует Путин!», чем совершенно шокировал украинских хамок.

Теперь хозяин Le Cosy Montparnasse получает угрозы в социальных сетях и реальной жизни. Например, в ресторан как-то ворвался агрессивный украинец, требовавший от Алекса «ответить за слова». Сам ресторатор говорит, что не боится никаких угроз.

«Если человек плохо воспитан, то это не имеет ничего общего с его народом. Я думаю, эта женщина со своей дочерью просто очень плохо воспитаны», — заявил он.

Мэр Парижа Жан-Люк Ромеро-Мишель, в свою очередь, потребовал объяснений от владельцев Cosy Montparnasse. Его очень удивила фраза «Да здравствует Путин!».