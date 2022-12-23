Мир 23 декабря 2022, 20:16 НАТО заявил о планах России «заморозить» конфликт для наступления Генсек НАТО Столтенберг: Россия стремится к перемирию с Украиной ради новой атаки РИА «Новости»

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Российская сторона призывает Украину к мирным переговорам, чтобы выиграть время на подготовку к новому наступлению. Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг написал в колонке для деловой газеты The Financial Times.

«Россия надеется заморозить войну, чтобы дать возможность своим силам перегруппироваться, перевооружиться и начать новое наступление», — отметил он.

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Глава НАТО также не увидел признаков того, чтобы президент России Владимир Путин стремился к поиску «настоящего мира».

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Ранее Столтенберг заявил, что украинский кризис может затянуться, но он обязательно «закончится переговорами». По его словам, Россия планирует «долгий конфликт».

Генсек Альянса отмечал, что странам нужно сесть за стол переговоров, однако любое решение должно обеспечить победу Украины.

По его мнению, Россия решила использовать зиму как оружие против Украины в ходе спецоперации. Столтенберг напомнил о поставках киевскому режиму теплогенераторов.

Минувшим летом генсек НАТО заявил, что поставки современного вооружения помогут ВСУ вернуть контроль над Донбассом. Тогда же он не исключил, что конфликт может затянуться на годы.