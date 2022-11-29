Мир 29 ноября 2022, 21:26 НАТО обвинил Россию в использовании зимы в качестве оружия против Украины Генсек НАТО Столтенберг заявил, что Россия использует зиму как оружие против Украины Pxhere

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Россия пользуется зимой как оружием против Украины в ходе спецоперации. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече министров иностранных дел стран — участниц, сообщило агентство Reuters.

Он отметил, что НАТО пришлось поставить киевскому режиму теплогенераторы, так как боевые действия на территории страны идут в холодное время года.

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«Союзники помогают восстанавливать разрушенную инфраструктуру», — подчеркнул Столтенберг.

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По его словам, встреча глав МИД станет основой для наращивания помощи в восстановлении энергетической инфраструктуры на Украине со стороны Запада.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев высмеял слова генсека о победе Украины. Он отметил, что Столтенберг предрек победу киевского режима, однако ничего не сказал об ее территориальной целостности. Медведев считает, что в НАТО осознают невозможность сохранить Украину в нынешних границах.

Также он раскритиковал Альянс за их поступки. Зампред Совбеза подчеркнул, что НАТО участвовал в государственных переворотах во многих странах и должен понести ответственность за убитых мирных жителей.