17 декабря 2022, 03:31
Конфликт на Украине может затянуться надолго — Столтенберг
Генсек НАТО Столтенберг: Конфликт на Украине может затянуться надолго
Украинский кризис может затянуться надолго, но обязательно «закончится за столом переговоров». Такое мнение AFP высказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Мы не должны недооценивать Россию. Россия планирует долгий конфликт», — отметил он.
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По мнению генсека альянса, конфликт необходимо разрешить за столом переговоров, но любое решение должно обеспечить победу Украины, как суверенного государства. При этом западные СМИ полагают — в ближайшее время переговоров Москвы и Киева не будет, а конфликт заморозят.
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Минувшим летом Столтенберг утверждал, что передача Украине современного вооружения поможет ВСУ вернуть контроль над Донбассом. Тогда же он не исключил затягивания конфликта на годы.
Ранее источник в британском правительстве сообщил, что премьер Риши Сунак поручил провести аудит отправленной на Украину военной помощи.
В ночь на 17 декабря в нескольких областях Украины звучали сигналы воздушной тревоги.
Украина
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