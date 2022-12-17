Мир 17 декабря 2022, 03:31 Конфликт на Украине может затянуться надолго — Столтенберг Генсек НАТО Столтенберг: Конфликт на Украине может затянуться надолго РИА «Новости»

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Украинский кризис может затянуться надолго, но обязательно «закончится за столом переговоров». Такое мнение AFP высказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы не должны недооценивать Россию. Россия планирует долгий конфликт», — отметил он.

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По мнению генсека альянса, конфликт необходимо разрешить за столом переговоров, но любое решение должно обеспечить победу Украины, как суверенного государства. При этом западные СМИ полагают — в ближайшее время переговоров Москвы и Киева не будет, а конфликт заморозят.

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Минувшим летом Столтенберг утверждал, что передача Украине современного вооружения поможет ВСУ вернуть контроль над Донбассом. Тогда же он не исключил затягивания конфликта на годы.

Ранее источник в британском правительстве сообщил, что премьер Риши Сунак поручил провести аудит отправленной на Украину военной помощи.

В ночь на 17 декабря в нескольких областях Украины звучали сигналы воздушной тревоги.