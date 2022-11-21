Мир 21 ноября 2022, 14:30 НАТО заявил о необходимости наращивать военную помощь Украине Генсек НАТО Столтенберг: страны Альянса должны расширить поставки оружия на Украину РИА «Новости»

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Страны НАТО должны расширить поставки оружия, средств ПВО и горючего на Украину. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на заседании парламентской ассамблеи альянса в Мадриде, сообщило РИА ФАН.

«НАТО должен расширить поставки оружия, включая средства ПВО, а также горючего и других средств», — заявил он, отметив, что разрушительные последствия российских ударов по территории Украины не остаются незамеченными.

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По словам Столтенберга, альянс ставит своей целью добиться мирного соглашения, приемлемого для Украины.

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Он напомнил, что любой конфликт рано или поздно заканчивается за столом переговоров, но их условия определяется успехами на поле боя.

«Поэтому НАТО должен продолжать расширять поставки Украине», — резюмировал Столтенберг.

Запад анонсировал два варианта помощи Украине с оружием после опустения собственных складов. Британия испугалась, что переданное Украине оружие может попасть к террористам.