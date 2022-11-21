21 ноября 2022, 12:00
Запад придумал два варианта помощи Украине с оружием после опустения собственных складов
Политолог Борзенко заявил, что Запад хочет производить боеприпасы прямо на Украине
Запасы оружия для Украины иссякают, поэтому Запад хочет начать производство боеприпасов прямо на украинской территории. Еще один вариант — привозить снаряды из Южной Кореи. Об этом «360» рассказал заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко.
«У них 155-миллиметровые снаряды практически заканчиваются для украинцев, и они нашли их сейчас в Южной Корее. Сейчас их (снаряды — прим. ред.) будут перевозить на Украину. Нужно поставлять — значит, они будут поставлять. Они приняли решение начать производство боеприпасов на месте — на Украине. Что-то можно сделать на месте, если гнать там компоненты. Снаряды, патроны можно [делать]», — заявил Борзенко.
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Эксперт добавил, что европейские страны дают киевскому режиму вертолеты и самолеты еще советских времен. Он напомнил, что регулярно появляется информация об ударах ВС России по старым самолетам Су или вертолетам Ми-8.
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«Был Варшавский договор, мы вооружали бывшие соцстраны, которые сейчас вошли в НАТО. Остались же все эти вертолеты и самолеты. Все это по сусекам собирается и дается Украине под какие-то обещания, что им будут даны новые американские вертолеты», — объяснил собеседник «360».
Газета The Washington Post написала, что у США и Европы заканчивается оружие для отправки на Украину. По словам представителя страны — члена НАТО, для решения этого вопроса нужны «долгосрочные и стратегические действия».
США
Оружие
Украина
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