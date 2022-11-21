Эксклюзив 21 ноября 2022, 12:00 Запад придумал два варианта помощи Украине с оружием после опустения собственных складов Политолог Борзенко заявил, что Запад хочет производить боеприпасы прямо на Украине Defense.gov

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Запасы оружия для Украины иссякают, поэтому Запад хочет начать производство боеприпасов прямо на украинской территории. Еще один вариант — привозить снаряды из Южной Кореи. Об этом «360» рассказал заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко.

«У них 155-миллиметровые снаряды практически заканчиваются для украинцев, и они нашли их сейчас в Южной Корее. Сейчас их (снаряды — прим. ред.) будут перевозить на Украину. Нужно поставлять — значит, они будут поставлять. Они приняли решение начать производство боеприпасов на месте — на Украине. Что-то можно сделать на месте, если гнать там компоненты. Снаряды, патроны можно [делать]», — заявил Борзенко.

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Эксперт добавил, что европейские страны дают киевскому режиму вертолеты и самолеты еще советских времен. Он напомнил, что регулярно появляется информация об ударах ВС России по старым самолетам Су или вертолетам Ми-8.

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«Был Варшавский договор, мы вооружали бывшие соцстраны, которые сейчас вошли в НАТО. Остались же все эти вертолеты и самолеты. Все это по сусекам собирается и дается Украине под какие-то обещания, что им будут даны новые американские вертолеты», — объяснил собеседник «360».

Газета The Washington Post написала, что у США и Европы заканчивается оружие для отправки на Украину. По словам представителя страны — члена НАТО, для решения этого вопроса нужны «долгосрочные и стратегические действия».