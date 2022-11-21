Мир 21 ноября 2022, 00:02 Британия испугалась, что переданное Украине оружие может попасть к террористам Глава NCA Биггар: есть риск попадания оружия на Украине в руки террористов РИА «Новости»

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Власти Великобритании вместе с другими государствами отслеживают поставки вооружения Украине из-за риска его дальнейшего попадания в руки террористов, заявил Sunday times глава Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) Грэм Биггар.

«Как и в любом конфликте, когда [страну] заливают оружием, есть риск негативных последствий. По завершении конфликта остаются избыточные вооружения, которые попадают в руки преступников или террористов», — подчеркнул он.

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По словам Биггара, эта тема обсуждалась и с представителями Украины. Британский правоохранитель утверждает, что пока подобных инцидентов якобы не было. К вопросу о контроле над вооружением подключился и Европол, подытожил он.

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Западные СМИ также распространили информацию, согласно которой НАТО и Евросоюз планируют ужесточить контроль за передаваемым ВСУ оружием. Они опасаются, что вооружение попадет на черный рынок.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские военные уничтожили американские системы залпового огня HIMARS под Краматорском.