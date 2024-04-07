Мир 07 апреля 2024, 18:49 НАТО посягал на цифровой суверенитет России Захарова: попытки НАТО разрушить цифровой суверенитет России провалились РИА «Новости»

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Попытки структур НАТО нарушить цифровой суверенитет России провалились. Такое заявление сделала официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова во время выступления на национальной премии «Феникс».

Сохранить собственную гегемонию, доминирование и исключительность в цифровой области страны Североатлантического альянса пытаются с помощью цензурирования и сегрегации. При этом сам блок говорит о «поддержке демократии и свободы».

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«На самом деле они занимаются ровно противоположным: нападением и разрушением тех демократических основ, на которых и действовали средства массовой информации, журналистское сообщество, блогосфера», — заявила Захарова.

Но разрушить цифровой суверенитет России у Североатлантического альянса не получилось.

Россия в контексте противоборства с НАТО готова к любому развитию событий, говорила ранее Захарова. Как отмечала дипломат, главная цель альянса — Россия, а Украина стала всего лишь инструментом блока для борьбы.