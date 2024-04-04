Мир 04 апреля 2024, 11:51 Россия обеспечит свою безопасность в противоборстве с НАТО — Захарова МИД: Россия готова к любому развитию событий в противоборстве с НАТО Vladimir Baranov/Globallook Press

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Россия в контексте противоборства с НАТО готова к любому развитию событий. Безопасность и обороноспособность страны надежно обеспечены, заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

«На Западе уже смогли убедиться, что Россия готова к любому развитию событий. Наша безопасность и обороноспособность надежно обеспечены», — подчеркнула дипломат.

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Североатлантический альянс, отметила представитель дипведомства, не только отказался прекратить эскалацию, но и не пошел на конфронтационную риторику. Третий год подряд западные страны накачивают Украину наемниками и оружием.

Как отмечала Захарова, главная цель НАТО — Россия. Украина — всего лишь инструмент блока для борьбы с Россией. С помощью республики альянс пытается нанести ей «стратегическое поражение».

Ранее стало известно, что Франция и Британия готовы тайно отправить войска на Украину. Североатлантический альянс пойдет на такой шаг, чтобы не признавать «катастрофического» провала.