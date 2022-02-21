Жители Донецка встретили решение Путина о признании ДНР и ЛНР салютом и аплодисментами
Как жители Донецка отреагировали на заявление Путина о признании ЛНР и ДНР
Донец с ликованием воспринял новость о признании Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин сразу после телеобращения к россиянам.
Кадры из ДНР опубликовало РИА «Новости» в Telegram. Собравшиеся на улице люди встретили решение России аплодисментами.
В Донецке в честь признания республик Донбасса устроили салют.
На церемонии подписания указов в Кремле присутствовали глава ДНР Денис Пушилин и руководитель ЛНР Леонид Пасечник.