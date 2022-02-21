Жители Донецка встретили решение Путина о признании ДНР и ЛНР салютом и аплодисментами

Донец с ликованием воспринял новость о признании Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин сразу после телеобращения к россиянам.

Кадры из ДНР опубликовало РИА «Новости» в Telegram. Собравшиеся на улице люди встретили решение России аплодисментами.

В Донецке в честь признания республик Донбасса устроили салют.

На церемонии подписания указов в Кремле присутствовали глава ДНР Денис Пушилин и руководитель ЛНР Леонид Пасечник.