Военного вмешательства НАТО в ответ на «вторжение» России на Украину не будет. Вместо этого страны — участницы альянса введут экономические санкции. Как сообщило РИА «Новости», об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявила глава комитета бундестага Германии по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

Она предупредила, что санкционный пакет уже подготовлен. Он вступит в силу, если президент России Владимир Путин примет решение о «вторжении» на Украину.

«Он должен знать, что военных действий со стороны НАТО не будет. Украина, конечно, будет сопротивляться. Но будут жесткие последствия», — заявила представитель бундестага.

Россия уже неоднократно опровергала планы о «нападении» на Украину. Официальные лица неоднократно говорили, что нагнетанием ситуации занимаются исключительно страны Запада, которые под этим предлогом продолжают поставки оружия в соседнюю страну, а также хотят увеличить свое военное присутствие у российских границ.

Заявления о том, что Россия готовится к наступлению, продолжились даже после официального заявления министра обороны Сергея Шойгу, что военные учения завершаются. На этой неделе генерал-майор Игорь Конашенков объявил, что военные Южного и Западного военных округов возвращаются в места своей дислокации.