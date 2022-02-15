Минобороны показало вывод колонны танков после учений

Минобороны России показало видео с выводом военных и техники ВС РФ после учений. На опубликованных кадрах видно колонну танков и подъезд другой гусеничной военной техники к железнодорожным платформам.

О завершении части проводимых сейчас учений российских войск накануне заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным, сообщало РИА «Новости».

Министр отметил, что часть учений уже закончилась, некоторые маневры близятся к концу, что-то еще предстоит выполнить с учетом масштаба решений, которые были спланированы и начаты по поручениям президента еще в декабре прошлого года.

О том, что военнослужащие Южного и Западного военных округов начали возвращение в места дислокации после учений, также сообщал ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.