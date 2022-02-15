Погрузку и отправку военной техники ВС РФ после учений в Крыму сняли на видео

Военнослужащие Южного военного округа завершили плановые учения в Крыму и начали возвращаться в пункты постоянной дислокации. Погрузку техники на эшелоны и ее отправку сняли на видео.

Для обеспечения безопасности в период погрузки техники на эшелоны, а также во время следования в пункты постоянной дислокации была организована ее охрана, сообщил командир взвода ЮВО Евгений Харитонов.

Командир танка Т-72Б3 ЮВО Егор Елисеев рассказал, что рад возвращению домой.

«Учения закончились. Рад тому, что мы едем домой к жене детям. [Они] ждут. Мы скоро увидимся», — поделился военный.

О возвращении соединений и воинских частей в пункты постоянной дислокации заявил сегодня официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн», — сказал он.

Конашенков добавил, что в ВС РФ продолжается комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки войск и сил. В них принимают участие практически все военные округа, флоты и ВДВ. В рамках проверки сил реагирования Союзного государства на территории Белоруссии проводится совместное российско-белорусское учение «Союзная решимость — 2022».

На полигоне Обуз-Лесновский 19 февраля пройдет этап боевой стрельбы. В оперативно важных районах Мирового океана и акваториях морей, прилегающих к территории России, проводится серия военно-морских учений. В них задействуют корабли, подводные лодки и морскую авиацию. Представитель Минобороны добавил, что учения продолжаются и на других полигонах на территории страны.