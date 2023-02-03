03 февраля 2023, 08:15
НАТО не находится в состоянии войны с Россией — МИД Франции
МИД Франции заявил, что НАТО не ведет войну с Россией
Франция и НАТО не находятся в состоянии войны с Россией. Такое заявление сделали в МИД республики, передал ТАСС.
«Как мы уже неоднократно повторяли, мы не находимся в состоянии войны с Россией. <…> Эскалация наблюдается только с ее стороны», — отметил представитель внешнеполитического ведомства.
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Это заявление стало ответом на слова официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой. Она сочла высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о поставках самолетов Украине абсурдом. Захарова обратила внимание, что подобные речи повышают и без того неуемный аппетит украинского лидера Владимира Зеленского.
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Ранее украинские военные пожаловались Минобороны Франции на изношенные пушки Caesar из-за частой стрельбы и нехватки запчастей. Франция поставила Украине 18 САУ Caesar.
Мария Захарова
Эммануэль Макрон
Россия
Франция
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