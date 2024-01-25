Мир 25 января 2024, 11:10 Населенные пункты Николаевской области из-за повреждения объекта инфраструктуры остались без света Глава ОВА Ким: в Николаевской области повредили объект инфраструктуры piqsels

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Объект критической инфраструктуры Николаевской области пострадал при атаке вечером 24 января. Три населенных пункта остались без электричества, сообщил в своем Telegram-канале председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

«Поврежден объект критической инфраструктуры, в результате чего без электроснабжения остались три населенных пункта Куцурубской общины», — заявил он.

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Украинские военные, по информации Виталия Кима, за сутки перехватили в Николаевской области три беспилотника. Из них два FPV-дрона в Николаевском районе.

В Харьковской области отказавшихся эвакуироваться жителей оставили в окружении военной техники, без коммунальных услуг и пособий. Власти заявили, что готовы позаботиться о них только в случае отъезда вглубь Украины. Жители Черновицкой области пожаловались на мобилизационные рейды, напомнившие похищения. Они опасаются за свою жизнь.