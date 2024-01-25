Мир 25 января 2024, 05:47 «Будет верная смерть». Жители украинского города живут в страхе из-за военкомов KI: военкомы держат жителей Черновцов в постоянном страхе Freepik

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Жители украинского города Черновцы живут в страхе из-за бесчинств военкомов. Об этом заявил горожанин Михаил в беседе с украинским изданием Kyiv Independent.

«С точки зрения обычного человека, это страшно, когда происходят все эти „рейды“ [военкомов] по торговым центрам и так далее», — сказал он.

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По словам местного жителя, поведение сотрудников военкоматов похоже на «настоящие похищения» граждан. Мужчина перестал выходить из дома из-за страха, что встретится с ними. Он не уверен, что работа в IT-сфере и травма позвоночника спасут его от попадания в ВСУ.

«Может быть, я бы и пошел на медкомиссию, если бы был уверен, что <…> мне не скажут „Ты в порядке“ и не отправят, к примеру, пулеметчиком, потому что это будет верная смерть», — признался украинец.

Ранее офицер 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Сергей Стратичук заявил, что подлежащие мобилизации жители Украины не должны бояться за свою жизнь, потому что у остальных украинских военных их тоже не девять. Стратичук отметил, что конфликт может завершиться, если украинцы устанут, однако тогда победит Россия.