Минская милиция сделала предупредительные выстрелы на акции протеста

В Минске сотрудники правоохранительных органов начали стрелять. Они сделали несколько выстрелов в воздух в качестве предупреждения, поскольку демонстранты стали бросать в силовиков камнями.

Звуки стрельбы раздались в районе Партизанского проспекта, рассказал РИА «Новости» представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич.

«Было произведено несколько предупредительных выстрелов резиновыми пулями в воздух», — сказал он.

Лашкевич добавил, что силовики начали стрелять после того, как в их транспорт полетели камни. Бросала их «агрессивно настроенная часть толпы».

Правоохранители, уточнило ИА Nation News, уже начали задерживать участников незаконного митинга.

Несанкционированные акции в белорусской столице начались в воскресенье, 18 октября. Меры безопасности в городе усилили, а на центральных площадях выставили охрану.

Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа. На них, по данным ЦИК, с результатом 80,1% победил Александр Лукашенко. Его соперницу Светлану Тихановскую поддержали 10,1% избирателей. Несогласные с итогами голосования вышли на улицы. Лукашенко заявил, что все события внутри страны стали результатом влияния внешних сил.