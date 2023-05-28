Мир 28 мая 2023, 09:33 Киев подвергся самой массированной атаке дронами в ночь на 28 мая Киевская военная администрация: город подвергся самой массированной атаке дронов Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Воздушная тревога в Киеве в ночь на воскресенье, 28 мая, продолжалась более пяти часов. Об этом сообщил глава военной администрации города Сергей Попко в своем Telegram-канале.

«Четырнадцатый воздушный удар по столице с начала мая. <…> Атаку вели в несколько волн, а воздушная тревога длилась более пяти часов», — написал он.

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Попко отметил, что в столице Украины работали силы ПВО, в результате падения обломков есть разрушения в разных районах.

Ранее киевский мэр Виталий Кличко рассказал о разрушении склада в Голосеевском районе Киева. Огонь распространился на площади 700 квадратных метров: горела крыша здания трехэтажного складского помещения.

Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины после полуночи. Тревожные сигналы включили в столице, а также в Днепропетровской, Житомирской, Киевской и Сумской областях.