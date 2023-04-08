Мир 08 апреля 2023, 18:17 Напавший на священника УПЦ мужчина умер СПЖ Украины сообщил о смерти мужчины, напавшего на священника УПЦ

Читать 360tv в

Один из сторонников раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) скончался по неизвестным причинам во время попытки захвата храма Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом в Telegram-канале сообщил Союз православных журналистов Украины.

Рейдерская атака на храм произошла в селе Липовец Киевской области. Один из мужчин в результате умер.

Реклама

«Человеку стало плохо, когда он напал на священника», — сказано в сообщении.

Подробности случившегося не приводятся. Комментариев от местных правоохранителей не поступало.

Ранее поддерживающие раскольническую ПЦУ захватили собор канонической УПЦ в Хмельницком. Этому предшествовал штурм храма. Сообщалось, что священнослужителей с территории храма вывели. Украинский политик Владимир Олейник в беседе с «360» высказал мнение, что попытки уничтожения веры на Украине предпринимаются по указке ЦРУ.