Эксклюзив 06 апреля 2023, 23:35 Сатана правит бал. Власти Украины открыли ящик Пандоры, объявив охоту на УПЦ Политик Олейник заявил, что на Украине реализуют план США по уничтожению православия Alessio Zaccaria / Unsplash

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Раскольники из так называемой «Православной церкви Украины» избавились от деревянного храма равноапостольного князя Владимира канонической УПЦ Московского патриархата во Львове. Снос объяснили тем, что здание занимало землю якобы на незаконных основаниях. Мэр города Андрей Садовой назвал это завершением истории Украинской православной церкви. Уничтожение веры — не инициатива местных властей. План реализуют по указке ЦРУ, заявил «360» украинский политик Владимир Олейник.

Далее — прямая речь.

США сыграли на конфликте верующих

Давайте так. Все-таки Львов — западный город, более католический. Там сильны позиции греко-католиков, римо-католиков, униатовцев (восточные христиане, признающие авторитет римского папства — прим. ред.). Понятно, что есть православные храмы, но план уничтожения православия — это не инициатива местной власти. То, что делал [бывший президент Украины Петр] Порошенко с томосом и так далее, сегодня [нынешний президент Владимир] Зеленский продолжает эту работу. Это план Соединенных Штатов Америки, конкретно — ЦРУ. Неслучайно [Майк] Помпео, будучи главой ЦРУ, разрабатывал этот план, а точнее — очень активно его реализовывал, потому что это вечный конфликт между православными и униатами.

РИА «Новости»

Если взять того же [писателя Николая] Гоголя, который прекрасно описал в своем сочинении «Тарас Бульба», то там мы увидим глубину этого конфликта — между униатами и православными. Поэтому он (Помпео — прим. ред.) начал более активно его (конфликт — прим. ред.) подпитывать после госпереворота, а потом, уже будучи главой администрации, он тоже его пробивал. Последняя его поездка, все эти обнимашки с властью, вручение ордена — это же за то, что он таким образом поддерживает Украину, это условие.

Заслужить билет на Запад

Мы помним и визит [президента США Джо] Байдена, который встретился с руководителем этой секты (ПЦУ — прим. ред.), больше ни с кем — это же чуткий сигнал. Большинство мэров, особенно западных, знаю некоторых, уже давно под колпаком спецслужб, в том числе и польских, они с радостью выполняют эту задачу. В крайнем случае, для [мэра Львова Андрея] Садового — это не его вера, он не православный, насколько я знаю. Для него все равно это безбожно — творить такие вещи.

РИА «Новости»

Но это еще и билет в будущее. Если вы не будете выполнять этот план, то понятно, что вы не получите индульгенцию на будущее, когда придется убегать из Украины, с чем-то надо убегать, чем-то надо заслужить этот билет на Запад. Поэтому сегодня все так стараются.

На Украине гуляет сатана

Честно говоря, на Украине <…> «сатана правит бал», люди гибнут за металл, ну и сатана правит бал. Они такой ящик Пандоры открыли, что еще не понимают до конца, что это такое. Зеленский — это исчадие ада. Будучи формальным гарантом конституции, дал отмашку и сказал: «У нас свобода такая в религиозной среде, что Европа не мечтала», и понеслось.

Сегодня на уровне местного самоуправления — а я Садового хорошо знаю, я был мэром Черкасс, мы с ним были коллегами (я сегодня просто шокирован от некоторых своих сограждан) принимают решения, которые абсолютно неконституционны. Забирают имущество, кому-то передают, решениями совета забирают землю — да не имеете права, это все должно быть рассмотрено в судебном порядке с возможностью обжалования и так далее. Идет полный беспредел, гуляет сатана на Украине.