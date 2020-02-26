Наказание за Россию: Верка Сердючка объяснила провал Украины на Евровидении

Организаторы Евровидения могли специально наказать Украину за скандал с Россией, поставив низкую оценку певцу Melovin в 2018 году. Такое мнение выразил Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка.

Данилко в интервью «Люкс ФМ» напомнил, что по зрительскому голосованию Melovin занимал седьмое место, но в итоге оказался на 17-м.

«Какое там жюри решает — мы это видим? Не видим. Тем более, что был такой вариант, что специально наказали Украину: не дали ни одного балла, потому что был скандал с Россией, когда они не приехали и не было трансляции, это очень большие деньги», — сказал Данилко.

По словам исполнителя, на Melovin тогда «вылилось столько гадостей», что Данилко лично давал тому успокоительное перед финальным выходом на сцену.

Россия не участвовала в 2017 году в Евровидении, которое проходило в Киеве, после того, как Украина отказала во въезде Юлии Самойловой. Первый канал отказался от трансляции международного конкурса.

В 2018 году конкурс проходил в Португалии. Украинский певец занял там 17-е место, получив в финале меньше всех баллов от жюри — 11. Самойлова, которая представляла Россию, в финал не вышла.