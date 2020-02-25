Украинская группа решила избегать российских журналистов на Евровидении

Группа Go_A, которая будет представлять Украину на Евровидении, будет общаться с российскими журналистами, только если их припрут к стенке. А вообще музыканты заявили, что постараются избегать встреч со СМИ из России.

«Если этого общения невозможно будет избежать, то мы к нему готовы. Но если у нас будет возможность, то мы не будем этого делать», — заявила агентству «Укринформ» солистка Екатерина Павленко.

Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания добавил, что организаторы Евровидения сами управляют общением прессы и участников. По его словам, организаторы знают об отношениях России и Украины и сделают так, чтобы страны общались друг с другом поменьше.

Евровидение пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. Нидерланды стали страной-хозяйкой после победы Дункана Лоуренса на конкурсе в Тель-Авиве.

Группа Go_A получила право представлять Украину на конкурсе, одержав победу в национальном отборе. Они будут исполнять песню «Соловей» на украинском языке. Имя конкурсанта от России пока не известно. Глава Первого канала Константин Эрнст говорил, что его должны раскрыть до конца февраля.