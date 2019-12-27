«Газпром» выплатил $2,9 млрд Украине

«С целью выполнения договоренностей, достигнутых в Минске 20 декабря, „Газпром“ осуществил выплату $2,9 млрд в соответствии с решением Арбитражного института ТПП Стокгольма, в срок, предусмотренный протоколом от 20 декабря», — сообщил журналистам представитель «Газпрома».

Выплату платежа подтвердили в «Нафтогазе». Там уточнили, что получили не только присужденную судом компенсацию, но и проценты, которые накопились с 28 февраля 2018 года, когда суд огласил свое решение.

Спор «Газпрома» и «Нафтогаза» продолжался на протяжении нескольких лет. В Стокгольмском арбитраже рассматривалось дело о компенсации за недопоставку транзитного газа со стороны российской компании. Изначально сумма выплаты составляла четыре миллиарда рублей, но в итоге путем апелляции российские энергетики смогли снизить эту сумму.

Окончательное решение по выплате удалось достичь только 20 декабря на трехстороннем заседании Украины, России и Еврокомиссии в Минске. Стороны договорились о подписании договора по транзиту российского газа через территорию Украины на пять лет, а также о выплате «Газпромом 2,9 миллиарда долларов в пользу «Нафтогаза».

После этого все взаимные судебные претензии, а также штраф со стороны Антимонопольного комитета Украины обнуляются.

Самого подписания контракта еще не произошло. Ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что на итоговой встрече стороны представят друг другу два пакета документов из которых выйдет единый проект, который стороны должны подписать. Не исключено, что обсуждение продолжится в ближайшие два дня.

Украина намерена снизить риски вероятного отмена транзита газа, а «Газпром» планирует получить фиксированную плату за транзит на протяжении всего срока действия контракта.