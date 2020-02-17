«Нафтогаз» назвал новую сумму исков к России

Аппетит «Нафтогаза» неуемно растет. Раньше украинская компания хотела поиметь с России семь миллиардов долларов за потерю имущества в Крыму. Теперь сумма увеличилась до восьми миллиардов в американской валюте.

«„Нафтогаз“ дополнительно обосновал свое заявление о размере компенсации убытков, причиненных незаконной экспроприацией крымских активов компании в 2014 году — размер убытков оценивается примерно в восемь миллиардов долларов», — говорится в сообщении «Нафтогаза» в Twitter. Эту сумму насчитали с учетом набежавших за пять лет процентов.

В январе 2020 года исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко озвучил совершенно другую сумму. Тогда Украина претендовала на пять миллиардов долларов компенсации и два миллиарда долларов процентов. Обновленный иск рассмотрит трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге. В судебной инстанции решение озвучат в конце 2020 года или в 2021 году.

Ранее «Газпром» выплатил 2,9 миллиарда долларов Украине по решению Стокгольмского суда. Это компенсация за недопоставку транзитного газа.