Мир 28 февраля 2024, 14:59 Наемники из США заявили о готовности свергнуть Зеленского Вован и Лексус убедили наемников организовать госпереворот на Украине РИА «Новости»

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Воюющие на стороне ВСУ американские наемники Джейсон Фриман и Бред Кендалл в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом заявили о готовности принять участие в операции по свержению президента Украины Владимира Зеленского. Видеоролик появился в Telegram-канале пранкеров.

В беседе они предложили американцам войти в личную частную военную кампанию бывшего президента Украины Петра Порошенко.

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В ходе беседы «Порошенко» сообщил, что Зеленский представляет серьезную угрозу и его нужно сместить с поста силовым способом. Фриман отреагировал на обещание получить хорошую зарплату и согласился участвовать в вооруженном перевороте.

Кендаллу идея также понравилась. Но третий наемник, Джошуа Джон Рэндсфорд, возмутился такому предложению и пообещал написать письмо в Службу безопасности Украины.

Пресс-служба ГУР Украины ранее сообщала, что весной 2024 года в стране произойдут попытки разжигания внутреннего конфликта. Представитель Кремля Дмитрий Песков также обращал внимание, что эти процессы уже начались.