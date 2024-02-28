Мир 28 февраля 2024, 14:22 Песков указал на раскачивание обстановки внутри Украины Песков: на Украине вызревают процессы по раскачиванию ситуации РИА «Новости»

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На Украины начали созревать процессы, которые раскачивают ситуацию внутри страны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Мы наблюдаем, что на Украине существует множество точек зрения по дальнейшей легитимности руководства страны и выборам президента. Там эти процессы по раскачиванию сами изнутри вызревают», — сказал он.

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Песков отметил, что ему сложно прокомментировать аналогичные заявления о попытках Украины расшатать стабильность внутри России.

«Мы не можем реагировать на все, оттуда разные обвинения идут регулярно», — добавил пресс-секретарь.

Пресс-служба ГУР Украины ранее заявила, что президента Владимира Зеленского могут попытаться сместить с поста весной 2024 года. По мнению ведомства, противники главы государства заявят о его нелегитимности в связи с истечением срока президентских полномочий.