05 марта 2023, 13:32
Надпись на русском языке пропала с вокзала в Риге
Министр Витербергс сообщил о демонтаже надписи на русском языке со здания вокзала в Риге
Муниципальные власти сняли надпись на русском языке со здания железнодорожного вокзала в Риге. Об этом сообщил министр транспорта Латвии Янис Витенбергс, его слова привело «Sputnik Ближнее зарубежье».
До этого слово «вокзал» на стене было представлено на латышском, русском и английском языках.
Реклама
«Отныне название вокзала будет обозначено лишь на английском и латышском языках», — отметил он.
Реклама
Витенбергс подчеркнул, что эта акция стала значимым и символическим моментом.
«Русское слово в центре Риги олицетворяло собой дыхание эпохи СССР. Несмотря на то, что в последние много лет оно не представляло собой никакого практического значения», — отметил глава ведомства.
После начала спецоперации на Украине власти Латвии активизировали борьбу с советскими мемориалами. МИД России заявлял, что страна оставляет за собой право на ответные действия в связи с политикой государственного вандализма в прибалтийской республике.
Латвия
Реклама
Реклама