Мир 05 марта 2023, 13:32 Надпись на русском языке пропала с вокзала в Риге Министр Витербергс сообщил о демонтаже надписи на русском языке со здания вокзала в Риге Википедия

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Муниципальные власти сняли надпись на русском языке со здания железнодорожного вокзала в Риге. Об этом сообщил министр транспорта Латвии Янис Витенбергс, его слова привело «Sputnik Ближнее зарубежье».

До этого слово «вокзал» на стене было представлено на латышском, русском и английском языках.

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«Отныне название вокзала будет обозначено лишь на английском и латышском языках», — отметил он.

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Витенбергс подчеркнул, что эта акция стала значимым и символическим моментом.

«Русское слово в центре Риги олицетворяло собой дыхание эпохи СССР. Несмотря на то, что в последние много лет оно не представляло собой никакого практического значения», — отметил глава ведомства.

После начала спецоперации на Украине власти Латвии активизировали борьбу с советскими мемориалами. МИД России заявлял, что страна оставляет за собой право на ответные действия в связи с политикой государственного вандализма в прибалтийской республике.