Общество 10 ноября 2022, 13:37 Россия предупредила о праве на ответные шаги за политику госвандализма в Латвии МИД РФ: Россия оставляет право на ответные шаги за снос памятников в Латвии РИА «Новости»

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Россия оставляет за собой право на ответные шаги в связи с политикой государственного вандализма в Латвии. Об этом предупредили в МИД РФ. Министерство также выразило решительный протест из-за продолжающегося демонтажа советских памятников в прибалтийской стране.

«Это варварство рассматривается нами в контексте общей линии официальной Риги на глорификацию нацизма. <…> Вся ответственность за эти и другие враждебные действия целиком ложится на латвийскую сторону», — подчеркнули в МИД.

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Представители министерства обратили внимание, что ответные шаги России на действия властей Латвии обязательно будут чувствительны для этой страны.

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Сегодня министерство вызвало к себе латвийского посла, который зафиксировал позицию РФ по этому вопросу. Ведомство также указало на его публичные антироссийские высказывания, в частности, о сносе памятников советским воинам-освободителям.

В МИД отметили неофашистский дух этих высказываний, отметив, что они неприемлемы для работающего в России дипломата.

В конце октября в Даугавпилсе городские власти снесли обелиск с лицами советских солдат в сквере Славы, сообщало ИА Nation News. Это стало одним из многих примеров борьбы Латвии с советскими мемориалами.