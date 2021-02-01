«Надо идти дальше»: в МИД Франции назвали антироссийские санкции недостаточными

Санкции против России недостаточны. Надо идти дальше и принять новые ограничения. Об этом заявил госсекретарь при французском МИД Клеман Бон.

«Санкции были приняты… Но надо ясно сказать, что этого недостаточно, надо идти дальше. Я думаю, что вариант „Северного потока“ рассматривается. Сегодня это решение Германии, потому что трубопровод находится в Германии. Мы всегда говорили, что у нас есть большие сомнения по поводу этого проекта в данном контексте», — сказал Бон в эфире радиостанции France Inter.

В конце января глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан накануне совета глав МИД ЕС в Брюсселе отметил, что меры против России должны быть «реально действенными».

Франция не единственная страна, которая ополчилась на Россию. Ранее Минторг США включил в санкционный список 103 компании из России и Китая. Они имеют отношение к вооруженным силам. Теперь экспорт их товаров ограничили. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет защищать свои интересы на фоне санкций Запада.