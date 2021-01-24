Франция выступила за «действенные» санкции против России

В понедельник, 25 января, пройдет встреча министров иностранных дел Евросоюза. На нем, в частности, обсудят ограничительные меры в отношении России.

«Что касается санкций, необходимо их сделать действительно действенными. И дискуссии на эту тему пройдут завтра на Евросовете», — сказал Ле Дриан.

МИД РФ ранее посоветовал иностранным политикам, комментирующим ситуацию с Алексеем Навальным, уважать международное право. Им также лучше посвятить время проблемам своих стран. Глава ведомства Сергей Лавров заявил, что слова западных политиков по данной теме идут «как под копирку».