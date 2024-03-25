Мир 25 марта 2024, 16:32 Зеленского обвинили в уклонении от ответственности за мобилизацию Депутат Рады Княжицкий: Зеленский боится ответственности за мобилизацию Официальный сайт президента Украины

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Власти Украины не хотят брать на себя ответственность за принятие закона о мобилизации и перекидывают ее как «горячую картошку». Это также касается президента Владимира Зеленского. Такое мнение в интервью Politico высказал депутат Рады Николай Княжицкий.

По его словам, ВСУ нужно много людей, но даже в партии «Слуга народа» многие выступают против закона, подчеркивая, что он противоречит конвенции ЕС о правах человека.

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«Зеленский не хочет брать на себя ответственность за мобилизацию и говорит о том, что это — ответственность министерств», — пояснил украинский парламентарий.

А министры, в свою очередь, тоже боятся «обжечь руки» и скидывают ответственность на парламент, подытожил Княжицкий.

Рада Украины также рассмотрит законопроект об упразднении категории «ограниченно годных» к воинской службе. Украинцев, которые имеют такой статус, вновь отправят на медкомиссию.