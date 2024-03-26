Мир 26 марта 2024, 00:50 Названы варианты вступления Франции в конфликт на Украине LCI: французские военные вступят в бой с ВС РФ при крахе обороны ВСУ Freepik

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Во Франции не исключили вступления своей армии в прямое боестолкновение с российскими военными на Украине в случае краха обороны ВСУ. Об этом сообщил телеканал LCI со ссылкой на источник в военных кругах.

По информации канала, имеется несколько сценариев интервенции французской армии на Украину. В одном из них предполагается размещение ее войск в укрепленных районах и траншеях ВСУ.

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В другом варианте говорится об участии Франции в строительстве военных заводов для украинской армии либо размещении ее сил под Одессой, чтобы прикрывать этот порт.

«Эти сценарии могут рассматриваться только в том случае, если украинский фронт потерпит крах. <…> Это третья мировая война», — уточнил телеканал.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что террористическая группировка «Исламское государство»*, вероятно, причастная к нападению на подмосковный Crocus City Hall, якобы несколько раз пыталась совершить теракты и во Франции.