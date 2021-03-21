Соединенные Штаты вряд ли решатся развернуть торговую войну против Германии из-за «Северного потока — 2». Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил немецкий политолог Александр Рар.

«Я думаю, что „Северный поток — 2“, если его запретят американцы, то тогда санкции надо будет вводить против немецкого государства, государственных структур. <…> Это уже торговая война не против компании, а против самой Германии. Я думаю, что вряд ли американцы на это пойдут, хотя Байден в трудном положении, потому что его шантажирует Конгресс», — объяснил ситуацию Рар.

По словам политолога, Европе не выгодно участвовать в агрессивной международной политике Соединенных Штатов, и все это понимают. Он отметил, что Вашингтон сейчас пытается противостоять не только Москве, но и Пекину, а экономические отношения с Китаем очень важны для Европейского союза.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал прекратить строительство «Северного потока — 2» и пригрозил очередными санкциями участвующим в проекте компаниям.