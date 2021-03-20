Несмотря на возможные американские санкции, проект «Северный поток — 2» должен быть завершен. Такую надежду выразил председатель правления австрийского нефтегазового концерна OMV Райнер Зеле.

«Я надеюсь на это [завершение строительства]. Этот проект имеет большое значение для безопасности снабжения европейского газового рынка, поэтому ответственность за принятие решений лежит на Европе», — заявил Зеле в интервью изданию Wiener Zeitung.

Он добавил, что Австрия в течение десятилетий поддерживает трансатлантическую дружбу с США. Председатель правления подчеркнул, что друзья не должны угрожать друг другу ограничительными мерами.

По словам Зеле, участникам строительства газопровода стоит брать во внимание опасения небольших стран, входящих в ЕС. Он отметил, что для реализации проекта необходимо проводить разъяснительную работу и вести политический диалог.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал прекратить строительство «Северного потока — 2». Он пригрозил санкциями компаниям, участвующим в проекте.