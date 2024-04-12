Эксклюзив 12 апреля 2024, 18:20 В поисках утраченных «Патриотов». Три причины, почему Украине не поставят системы ПВО Эксперт Джерелиевский: поставки Patriot Украине стали бессмысленны для Запада President Of Ukraine / Keystone Press Agency / Global Look Press

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Весь мир, «основанный на правилах», с усердием, достойным лучшего применения, делает вид, что активно ищет американские системы ПВО Patriot для режима Владимира Зеленского. Штаты, которые производят эти ЗРК, подозрительно делают вид, что их эта история вовсе не касается. Почему Киеву не удастся (по крайней мере, в ближайшее время) «жестко попросить» новые боевые цели для российских ракет «Кинжал», выяснял «360».

Патриотический голод Украины

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель сетовал, что Киеву нужно всего-навсего семь установок Patriot, когда у стран Запада имеется около сотни. На это последовал парад опровержений. Сначала высказалась глава МИД Германии Анналена Бербок.

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«К сожалению, запасы по нашим собственным системам Patriot сейчас практически исчерпаны. Поэтому на встрече глав МИД стран НАТО я еще раз ясно дала понять, что мы нуждаемся в проверке наличия всех систем Patriot в Европе и мире, что мы сделаем все, чтобы получить эти системы для Украины», — заявляла министр иностранных дел.

Затем подали голос самые горячие фанаты Зеленского — Прибалтика и Польша. И — сюрприз! — у них то ли нет комплексов Patriot, то ли нет желания делиться.

«Что касается систем противовоздушной обороны, у Польши сейчас нет систем ПВО Patriot, мы только начинаем устанавливать эти системы. Фактически сегодня у нас нет возможности что-то передать, даже если бы мы хотели», — сообщил президент Польши Анджей Дуда на так называемом саммите трех морей в Вильнюсе.

Его литовский коллега Гитанас Науседа тоже заверил, что средства, которые его страна готова тратить на Украину, кончаются с неприятной скоростью.

В Литве нет никаких систем Patriot. Недавно у нас было соглашение с Нидерландами, что одна батарея будет развернута в Литве для тренировки этим летом и будет расположена временно. Эти системы ПВО, они в Литве на ротационной основе. Гитанас Науседа

Но стоит понимать: целесообразность снабжения ВСУ американским оружием снижается по мере попыток Европы показать себя самостоятельной оборонной силой. На фоне периодических разговоров о реформировании блока НАТО для создания некого европейского крена ситуация с зенитно-ракетными комплексами Patriot выглядит как способ простимулировать самостоятельную оборонную промышленность в Старом Свете.

«Американский оборонный зонтик, защищавший Европу в годы холодной войны, может скоро закрыться, в зависимости от того, кто окажется в Белом доме. Поэтому ЕС должен рассчитывать в обороне только на себя», — предупредил Жозеп Боррель.

Вэсэушники учатся использовать систему ПВО Patriot / Global Look Press

Что же сами производители Patriot, чье разрешение, кстати, необходимо для передачи любых находящихся за пределами Соединенных Штатов установок? В американских СМИ продолжают драматизировать по поводу вооружений, публикуя интервью главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, пообещавшего начать «жестко просить» (что, простите?) системы противовоздушной обороны.

«Вы и правда верите, что во всей армии США нет ни одной запасной системы Patriot, которая не находится на боевом дежурстве и которую нельзя передать Украине? Я не верю», — пожаловался Кулеба The Washington Post, выдавая очередную вариацию на тему «есть у тебя — так дай».

«Патриоты», может быть, и есть. Но желания делиться ими, кажется, нет.

Я не я, и система ПВО не моя

По мнению военного эксперта Бориса Джерелиевского, причин у такой неловкой ситуации сразу несколько. Первая, конечно, упирается, в деньги: за год Штаты могут произвести от двух до четырех комплексов Patriot. За одну неделю в марте российские войска разнесли к известной матери целых три такие конструкции, доставленные из Германии.

«Стоят они колоссальных денег. Немцы прекрасно понимают, что за уничтоженные ракетные установки и ракеты им никто не заплатит, а кредиты не вернет. Дания анонсировала готовность передать все самолеты F-16 Украине, но сейчас выяснилось, что большую часть истребителей она собирается продать Аргентине — и там получит реальные деньги», — пояснил собеседник «360».

Джерелиевский подчеркнул: стоимость практически любого оружия за последние 10 лет подскочила почти в 10 раз. Поэтому обновление арсенала, часть которого закупалась по старым ценам, а оказалась у Зеленского в эпоху цен современных, будет очень дорогим.

Вторая причина — нежелание Штатов слишком глубоко внедряться в украинский кризис. Чем ближе к выборам, тем больше властям США нужно продемонстрировать заинтересованность в своих интересах. Иначе у многих американцев появится логичный вопрос: как их национальные интересы оказались в районе Украины?

Усилия Кулебы и Зеленского крайне мало могут повлиять на ситуацию с поставками. Запад предпринимает поставки только тогда, когда считает это целесообразным. США обладают достаточно региональным сознанием: американцев в первую очередь волнует то, что происходит в США. Остальной мир — дальняя периферия. Борис Джерелиевский

Третья причина, по которой киевский режим с его вымогательствами дорогостоящих систем ПВО с высокой долей вероятности не станут слушать, тоже косвенно связана с экономикой, но на гораздо более длительную перспективу.

Комплекс Patriot в польском аэропорту Жешув-Ясенка — вероятно, перед отправкой на Украину, октябрь 2023 года / Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press

«Некоторые страны рассчитывают на восстановление экономических отношений с Москвой после прекращения конфликта — Италия, например», — заметил Джерелиевский.

И правда. Киевский режим еще 20 раз сменится. А Европе с Россией еще жить.