15 апреля 2024, 22:58
«Огромный объем». Украина признала серьезные потери генерирующих энергомощностей
Галущенко: Украина потеряла до семи гигаватт в энергосистеме
Потери украинской энергосистемы огромны. Об этом заявил на встрече министров ЕС в Брюсселе глава Минэнерго страны Герман Галущенко.
«Потеряли примерно до семи гигаватт в нашей системе. Это <…> огромный объем генерирующих мощностей», — заявил он.
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По его словам, вывод из строя ряда высоковольтных трансформаторов также усугубили ситуацию.
Ранее в Одесской области произошел пожар на нескольких высоковольтных подстанциях. На них загорелось оборудование. Пожары, по данным украинского Минэнерго, ликвидировали. Из-за ЧП свет пропал в четырех населенных пунктах. О причинах возгорания в министерстве не сообщили. На каких именно объектах случился пожар, ведомство тоже не стало уточнять.
В середине недели после взрывов в Одессе пропало электричество.
Электричество
Украина
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