Мир 08 апреля 2024, 13:14 Украина безвозвратно потеряла несколько электростанций FT: несколько электростанций на Украине получили безвозвратные разрушения

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Несколько тепловых электростанций на Украине получили серьезные разрушения, и восстановить подачу энергии к новому зимнему сезону невозможно. Об этом со ссылкой на источники в правительстве страны сообщила газета The Financial Times.

Собеседники журналистов отказались предоставить подробности о масштабе ущерба, но подчеркнули, что несколько электростанций, в том числе в Харьковской области, оказались почти полностью разрушены.

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Исполнительный директор Донбасской топливно-энергетической компании (ДТЭК) Максим Тимченко в комментарии журналистам заявил, что сейчас главная задача холдинга — по мере возможностей провести восстановление пострадавших станций хотя бы к октябрю.

«По меньшей мере 50% поврежденных энергоблоков вновь подключат к электросети», — заявил он.

Оценивая потери в выработке электроэнергии, Тимченко заявил, что речь идет о 80% от общего объема.

Глава ДТЭК добавил, что от повторения сценария зимы 2022–2023 года с масштабными отключениями тепла и света Украину уберегли теплая погода, импорт энергоносителей из Евросоюза и увеличение производства энергии из возобновляемых источников.

В минувшую пятницу, 5 апреля, прогремевшие в Одессе взрывы повредили объекты энергетической инфраструктуры города, но массового отключения света жители избежали. Об этом заявила национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

В корпорации уточнили, что веерные отключения электричества сохранились для жителей Харьковской области. Кроме того, для заводов и фабрики Кривого Рога ввели лимит потребления энергии.