Мир 10 марта 2024, 05:58 В США рассказали о судьбе экипажа уничтоженных ЗРК Patriot на Украине Forbes: экипаж пораженного на Украине ЗРК Patriot, вероятно, погиб РИА «Новости»

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Экипаж ликвидированного ЗРК Patriot на Украине, вероятно, полностью уничтожили. Об этом написал обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс.

«Две пусковые установки Patriot взорвались, члены их экипажа почти наверняка погибли», — сказал он.

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Журналист отметил, что настойчивость бойцов ВС России и операторов дронов помогла найти и одним ударом поразить американскую технику. Из-за случившегося украинские войска теперь значительно хуже могут закрывать небо, они потеряли до 13% своих пусковых установок.

Ранее немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что ВСУ разместили Patriot слишком близко к линии боевого соприкосновения. Это сыграло на руку российским военным, у них появилось время для атаки по технике. Бойцы успели запустить баллистическую ракету и уничтожить зенитный ракетный комплекс.