10 марта 2024, 05:58
В США рассказали о судьбе экипажа уничтоженных ЗРК Patriot на Украине
Forbes: экипаж пораженного на Украине ЗРК Patriot, вероятно, погиб
Экипаж ликвидированного ЗРК Patriot на Украине, вероятно, полностью уничтожили. Об этом написал обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс.
«Две пусковые установки Patriot взорвались, члены их экипажа почти наверняка погибли», — сказал он.
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Журналист отметил, что настойчивость бойцов ВС России и операторов дронов помогла найти и одним ударом поразить американскую технику. Из-за случившегося украинские войска теперь значительно хуже могут закрывать небо, они потеряли до 13% своих пусковых установок.
Ранее немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что ВСУ разместили Patriot слишком близко к линии боевого соприкосновения. Это сыграло на руку российским военным, у них появилось время для атаки по технике. Бойцы успели запустить баллистическую ракету и уничтожить зенитный ракетный комплекс.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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