Украинские депутаты от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» выступили с требованием к Службе безопасности Украины (СБУ) возбудить уголовное дело в отношении американских бактериологических лабораторий в стране.

Как написал парламентарий Ренат Кузьмин на своей странице в Facebook, сотрудники лабораторий шпионили в пользу США и совершили диверсии, «повлекшие человеческие жертвы вследствие заражения украинцев экзотическими для нашего региона болезнями».

По мнению депутата, управление такими исследовательскими центрами осуществлял бывший американский сенатор Ричард Лугар, экс-президент Барак Обама, а также высшие государственные лица Украины, среди которых и исполняющая какое-то время обязанности главы минздрава Ульяна Супрун.

«Глава СБ Украины и президент просто обязаны разобраться в этих вопросах, вопросах даже не национальной безопасности Украины. Это без преувеличения вопросы выживания всего человечества», — заявил Кузьмин.

8 июня Кузьмин обвинил власти в сокрытии правды об американских лабораториях на Украине.

Это не первый раз, когда он выступает с требованием рассказать правду о лабораториях. Ранее депутат рассказал, что обращался к президенту Украины Владимиру Зеленскому. При этом российский политолог Евгений Ерещенко уверен, что лаборатории боятся рассекречивать информацию, так как работают в интересах Пентагона.