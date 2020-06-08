Рада требует от Зеленского отчитаться о биолабораториях США на Украине

Депутаты «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) несколько раз обращались к президенту Украины Владимиру Зеленскому с запросами, касающимися работы американских военных бактериологических лабораторий в стране.

Как сообщил телеканалу «112 Украина» нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмин, он наконец-то ответил, но заявил, что «вопросы национальной безопасности не входят в его компетенцию».

«Он заявил, что вопросы национальной безопасности не входят в его компетенцию, и перенаправил наши запросы премьеру, который, действуя по той же логике, перенаправил их министру здравоохранения», — рассказал депутат.

Кузьмин сообщил, что получил от ведомства два взаимоисключающих ответа.

«В одном из них министр утверждает, что на Украине, цитирую: „отсутствуют американские биологические лаборатории“, а в другом, что „американские лаборатории не осуществляют хозяйственную деятельность в Украине“. Интересно, правда? „Отсутствуют“ и „не осуществляют хозяйственную деятельность“, это, как говорят в Одессе, „две большие разницы“», — сообщил Кузьмин.

Нардеп заявил, что власти окончательно заврались. Разумеется, биолаборатории не занимаются хозяйственной деятельностью. Они ведут разведку, создают бактериологическое оружие, которое испытывают на славянах-украинцах.

Ранее в интервью канала экс-министр юстиции Елена Лукаш заявила, что Зеленский обманул своих избирателей, а кадровую политику охарактеризовала как попытку выбрать «из плохого худшее».